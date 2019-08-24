شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة اغتيال جديدة بعدن كثالث عملية في اقل من 48 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن ان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء يوم الجمعة مواطنا بالشيخ عثمان. وحسب المصادر ان المسلحين اطلقوا النار على المواطن بالقرب من منزله وسط المدينة. وتعد هذه العملية ثالث جريمة اغتيال خلال يومين على التوالي بعد اقدام مسلحين مجهولين باغتيال المواطن/ معاذ شوقي باحميش, في وسط أحياء مديرية الشيخ عثمان بعدن.

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