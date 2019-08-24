الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

جريمة اغتيال جديدة بعدن كثالث عملية في اقل من 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة اغتيال جديدة بعدن كثالث عملية في اقل من 48 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

قالت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن ان مسلحون مجهولون اغتالوا مساء يوم الجمعة مواطنا بالشيخ عثمان. 

وحسب المصادر ان المسلحين اطلقوا النار على المواطن بالقرب من منزله وسط المدينة. 

وتعد هذه العملية ثالث جريمة اغتيال خلال يومين على التوالي بعد اقدام مسلحين مجهولين باغتيال المواطن/ معاذ شوقي باحميش, في وسط أحياء مديرية الشيخ عثمان بعدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة اغتيال جديدة بعدن كثالث عملية في اقل من 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا