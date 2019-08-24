شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محسن يعزي في وفاة أبرز ضباط أفنى حياته في سبيل الوطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورسة الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن محمد حسين البخيتي الذي وافاه الأجل إثر حادث مروري مؤلم بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشار نائب رئيس الجمهورية في برقيته إلى مناقب الفقيد وأدوراه الوطنية والنضالية في سبيل الثورة والجمهورية من خلال تقلده عدداً من المناصب القيادية في الجيش اليمني.. مؤكدا بأن الجيش خسر برحيل اللواء البخيتي واحدا من أبرز الضباط الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في سبيل الوطن وحماية مكتسباته.

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وعبر نائب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة إلى نجل الفقيد علي محمد حسين البخيتي وإخوانه وكافة آل البخيتي.. سائلاً الله ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

"سبأ"