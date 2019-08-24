شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو"خلاف عائلي ينتهي بمشاجرة بالمركبات والرصاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افضى خلاف عائلي في العاصمة السعودية الرياض بمشاجرة بين المختصمين بالمركبات وإطلاق الأعيرة النارية في أحد شوارع الرياض ، حسبما ذكرت وكالة " واس " السعودية .

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر بعض المركبات تصدم بعضها البعض بحي الفيجاء في مشهد غير مألوف.

Advertisements

وبحسب الوكالة فقد أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق 1440/12/17 ، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض ، واتضح أنها مشاجرة بين مجموعةٍ من المواطنين ، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم ، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة .

وأكد المتحدث أنه تم إيقاف سبعة منهم ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.