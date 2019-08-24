شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عفاش:الانتقالي يقتلع ضروس شرعية الفساد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السكرتير الاعلامي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ان المجلس الانتقالي في معاركة الاخيرة مع قوات الحكومة الشرعية يقتلع ضروس شرعية الفساد بحسب قوله . Advertisements وقال نبيل الصوفي في تغريدة له:الانتقالي اصدر بيانا لاجل الحوار الذي دعت اليه السعودية فقالت الشرعية: هذا الضعيف افتجع على "عتق". وأضاف :كأن الشرعية كانت قد قررت نقل "عتق" الى الفنادق حيث تقيم.

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