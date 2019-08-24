شكرا لقرائتكم خبر عن المناضل أحمد مساعد حسين يوجه أربع رسائل هامة وعاجلة لـ"الإنتقالي" (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المناضل أحمد مساعد حسين ، أربع رسائل هامة وعاجلة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ، المدعوم إماراتياً، وذلك عبر تصريح صحفي مسجل تم تداوله اليوم على نطاق واسع في المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. "المنارة نت " أطلع على ذلك التصريح وينشر أبرز ما جاء فيه في الأسطر التالية : - على "الانتقالي" الا يقع في فخ شبوة، ستدعم شبوة مأرب وحضرموت... - ونقول لـ "الانتقالي" كما كانت الوحدة ليست بالقوة فالإنفصال أيضا ليس بالقوة. - ضع الدبابة والمدفع جانبا وإذا نجحت في عدن فكل المحافظات الجنوبية ستؤيدك دون حرب. - إذا كنت تريد الغاء وثيقة الوحدة فالوثيقة مودعة في الأمم المتحدة والجامعة العربية وليست في بيحان..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المناضل أحمد مساعد حسين يوجه أربع رسائل هامة وعاجلة لـ"الإنتقالي" (صورة + تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.