شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا رد الأمير خالد بن سلمان على المجلس الانتقالي والإمارات (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وهو يحمل على صدره العلم اليمن.

وظهر في الصورة "بن سلمان"، وهو يضع العلم اليمني على شكل وسام على صدره، في أقوى رد سعودي وتأكيد على أن المملكة تقف إلى جانب اليمن ووحدته، وترفض مشاريع التقسيم التي يسعى لها المجلس الانتقالي الجنوبي ومن وراءه الإمارات.