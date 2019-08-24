شكرا لقرائتكم خبر عن في استعراض مثير وإطلالة جريئة فوق اليخت .. حليمة بولند تستفز الجماهير وتكشف أغلى ما تملك!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كعادتها أثارت من جديد الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا كبيرًا باستعراض ممتلكاتها في تركيا.

وظهرت بولند في فيديو أثناء وجودها في مدينة اسطنبول التركية، وكانت تصعد على متن يخت وسمع صوت الممثلة والمذيعة الكويتية مها محمد وهي تقدم اليخت لحليمة لافتة إلى أنه يحمل اسمها.

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- في استعراض مثير وإطلالة جريئة فوق اليخت .. حليمة بولند تستفز الجماهير وتكشف أغلى ما تملك!.. شاهد

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وكانت الفنانة ظهرت في مقطع مصور نشرته عبر خاصية ” ستوري ” على حسابها على ” إنستغرام ” برفقة الإعلامية مشيرة إلى أنهما تتوجهان لتناول الغداء قبل أن تقدم مفاجأة للأخيرة.

وانتقد المتابعون الفيديو؛ حيث رأى بعضهم أنها تبالغ في ردات فعلها وتحرص على استعراض حياة البذخ التي تعيشها.

ويذكر أنها اثارت الجدل في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو محاطة بحراس مسحلين تم استقدامهم لحمايتها اثناء وجودها في المدينة التركية.