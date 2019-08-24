Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - متابعات قال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع فضل محسن الشطيري،إن قوات التحالف العربي كانت شريكًا للقوات المسلحة الجنوبية في تحقيق النصر على المليشيات الحوثية وضرب أوكار القاعدة.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، "يثمن الجنوبيون الدور الكبير لقوات التحالف العربي التي كانت خير معين وشريكاً للقوات المسلحة الجنوبية في تحقيق النصر على المليشيات الحوثية وضرب أوكار القاعدة". وأضاف في تغريدة أخرى: "سيكون لقوات دول التحالف العربي دورًا كبيرًا بإطلاق عمليات أمنية شاملة لضرب أوكار القاعدة في وادي حضرموت ،كما عهدناها حين كانت خير معين وشريكاً لقوات النخبة الحضرمية في تحقيق النصر على العناصر الإرهابية في تحرير مدن ساحل حضرموت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشطيري: التحالف سيكون شريكا فعالا في ضرب القاعدة بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.