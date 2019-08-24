فريق طبي سعودي يتمكن من انقاذ طفلة يمنية من الموت

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
نجح الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إنقاذ حياة الطفلة اليمنية جنى، البالغة 10 أيام.
وأعاد الفريق الطبي البسمة لذويها، بعد إجرائه عملية قسطرة تداخلية عاجلة في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت.
وقدم المهندس عدنان باشعيب والد الطفلة اليمنية "جنى" شكره وتقديره الكبيرين للفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقيادة القوات المشتركة على المبادرة النبيلة بإجراء عملية قسطرة تداخلية لابنته ضمن الحملة الطبية التطوعية العاجلة للمركز في مدينة المكلا.
أوضح باشعيب في تصريح صحفي أن مشاعره كأب كانت صعبة، فقد دعا الله تعالى أن يرزقه ببنت، وبعد 10 سنوات رزق بـ "جنى"، وكانت ولادتها طبيعية وفرحته لا توصف.
وأضاف أنه لاحظ في اليوم الثاني من ولادة جنى أن لون جسمها يبدو باللون الأزرق، ومع كشف الطبيب عليها، تبيّن أنها تعاني من نقص في الأكسجين بالجسم نتيجة ثقبين مع انسداد القناة الشريانية، وحاولنا إنقاذها بالإبر مانعة الانسداد ولم نتمكن من الحصول عليها، في كافة محافظات اليمن.
وأكد باشعيب أنه نقل ابنته من مدينة تريم إلى مدينة المكلا عبر مسافة 320 كيلو مترا بواقع 6 ساعات برًا، وتفكيره منصب على موعد وصول الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج جنى، ثم وصل إلى مركز نبض الحياة لعلاج أمراض القلب بالمكلا ، وتم إدخال جنى لقسم العناية المركزة انتظارًا لوصول الفريق الطبي الذي وصل بحمد الله في الوقت المحدد وتم إجراء العملية لجنى.
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