بالصور.. غارتان لطيران التحالف على جبل عطان بصنعاء 

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة للغارة كتب Advertisements صنعاء - الخليج 365 استهدف طيران التحالف العربي، ظهر اليوم السبت، أحد الجبال الواقعة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضح مراسل "الخليج 365" نقلاً عن سكان في صنعاء، بأن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شن غارتين استهدفتا جبل عطان. وتصاعدت أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة كما تظهر الصور التي حصل عليها "الخليج 365". ويأتي هذا في وقت تنفذ مقاتلات التحالف بين الحين والآخر عمليات جوية لاستهداف مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين.

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