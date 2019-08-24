توزيع مساعدات إماراتية على 2000 أسرة في مديرية ساه

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة خلال التوزيع

كتب متابعات_الخليج 365

أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لأهالي مديرية ساه إحدى المناطق النائية بمحافظة حضرموت.



ووزعت الهيئة عدد ( 400) سلة غذائية بمعدل( 32 طن و 320 كيلو )، مستهدفة ( 2000 ) فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية ساه بوادي حضرموت شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار استمرارا البرنامج الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها الهيئة للدعم الإنساني في عموم حضرموت، إضافة لوصولها إلى مناطق نائية مكتظة تعاني الأسر فيها من وضع إنساني ومعيشي صعب للغاية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية “عام التسامح”، بلغت، (24129 ) سلة غذائية بمعدل ( 1,949 طن و 623.2 كيلو )، استهدفت، ( 120645 ) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت .

وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر جراء تدهور اقتصاد البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المجتمعية.

وأشادت الأسر المستفيدة، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بما تقدمة من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر.