توزيع مساعدات إماراتية على 2000 أسرة في مديرية ساه

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة خلال التوزيع
كتب
متابعات_الخليج 365
أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لأهالي مديرية ساه إحدى المناطق النائية بمحافظة حضرموت.
ووزعت الهيئة عدد ( 400) سلة غذائية بمعدل( 32 طن و 320 كيلو )، مستهدفة ( 2000 ) فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية ساه بوادي حضرموت شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار استمرارا البرنامج الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها الهيئة للدعم الإنساني في عموم حضرموت، إضافة لوصولها إلى مناطق نائية مكتظة تعاني الأسر فيها من وضع إنساني ومعيشي صعب للغاية.
يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية “عام التسامح”، بلغت، (24129 ) سلة غذائية بمعدل ( 1,949 طن و 623.2 كيلو )، استهدفت، ( 120645 ) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت .
وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر جراء تدهور اقتصاد البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المجتمعية.
وأشادت الأسر المستفيدة، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بما تقدمة من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.