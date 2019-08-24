رياح على سواحل حضرموت والمهرة

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أصدرت جهات الطقس في حضرموت، تنبيهاً بوقوع اضطرابات شديدة في بحر العرب ورياح شديدة خلال الثلاثة الأيام القادمة.
وأوضحت أن الرياح ستكون جنوبية غربية وشديدة السرعة على سقطرى تصل إلى 45 عقدة، مع نشاط أقل شدة للرياح جنوبية غربية على سواحل حضرموت والمهرة.
ولفتت إلى أنه نتيجة الاضطرابات الشديدة بالبحر يرتفع موج البحر في أرخبيل سقطرى، وأما المناطق الصحراوية ستنشط فيها الرياح وتكون الصحاري مثيرة للأتربة والرمال.
وحذرت جهات الطقس الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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