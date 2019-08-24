شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضاحي خلفان يثير غضب السعوديين بتغريدته الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تصدر هاشتاغ "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

وأثار تصريح ضاحي خلفان بأن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، سخطا واسعا من قبل مغردين سعوديين، اعتبروا أن نائب قائد شرطة دبي، يغرد بتوجيهات من حكومة بلاده.

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وأوضح مغردون أن معركة عدن الحالية بين القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا، قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية ، قد تتصاعد وتيرتها بين البلدين مستقبلا.

وقال ناشطون إن ضاحي خلفان "شتم السعودية دون تسميتها" من خلال تغريداته الأخيرة، وهو ما أحدث ردة فعل ساخطة.

ورفض ناشطون سعوديون، محاولة بعض الحسابات الشهيرة، اتهام قطر بالوقوف خلف الهاشتاغ، قائلين إن تغريدات ضاحي خلفان لا تحتاج إلى تفسير، أو تحريض من قبل أطراف أخرى.

وكانت حكومة هادي أعلنت سيطرتها على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات المدعومة إماراتيا.