شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: هاني بن بريك يعلن الإستسلام في عتق ويلتزم بالتهدئة ويناشد التحالف بتدخل عاجل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك بأن قوات الجيش هي من فجرت الوضع في عتق بينما وفد الانتقالي كان في جدة يبحث عن حلول.

وقال بن بريك في تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصده أبابيل نت :بينما وفد المجلس الانتقالي برئاسة سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لايريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها.. موجها دعوة عاجلة للتحالف بإرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسبب بتفجير الوضع هناك .

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واضاق بن بريك: احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة والنظر في الحلول مع التحالف هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة والاكتفاء بالتأديب الذي حصل، وفي حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فلن نقف نتفرج التزام قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا وسيهب الجنوب كله لشبوة حد تعبيره.

من جهته اعلن مدير امن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول سيطرة قوات الجيش والامن على مدينة عتق.

وقال الدحبول في تسجيل صوتي متداول ان قوات الجيش والامن بسطت سيطرتها على مدينة عتق.

واشار الدحبول الى ان قوات النخبة انسحبت من المدينة.

وشهدت مديرية عتق مواجهات هي الأعنف منذ انقلاب الانتقالي على الشرعية في عدن مطلع الشهر الجاري .

وحسب شهود عيان ان المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين دون ان تتمكن قوات الانتقالي من اختراك دفاع قوات الجيش والامن في عتق برغم كثافة القصف المدفعي والصاروخي الذي تستهدف قوات الانتقالي مدينة عتق .