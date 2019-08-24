شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي ينشر صور جريمة اغتصاب ارتكبها في المملكة ومطالب بإعدامه .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements وجة من الغضب العارم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعودية، بعد مجاهرة أحد الأشخاص بالمعصية، وقيامه بنشر صور لجريمة اغتصابه للأطفال الأبرياء.

ودشّن مغردون وسم “مغتصب الحفر”، حيث طالبوا بضبطه ومعاقبته على هذه الجريمة التي يندى لها الجبين.

وطالب بعض المغردين عبر الوسم بتوقيع أقسى العقوبة على هذا الشخص بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال الأبرياء، فضلاً عن نشره لصور الجريمة.

فيما طالب البعض الآخر بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصب الحفر بعد ضبطه ليكون عبرة لغيره ممن تُسوّل له نفسه العبث بحياة ومستقبل الأطفال.

ونصح العديد من المغردين عبر الوسم أولياء الأمور بتوعية الأطفال بخطورة هذا الأمر وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول الاقتراب منهم بطريقة غير سوية

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