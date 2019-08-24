Advertisements عدن مدينة التعايش.. رحلة لعائلة يهودية بعدن في الاربعينات صورة السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - خاص "عدن مدينة التعايش"، تحت هذا العنوان حاكت صورة رصدها رئيس تحرير "الخليج 365" لرحلة لعائلة يهودية على ساحل العاصمة الجنوبية عدن قبل قيام الوحدة اليمنية.

Advertisements وتبين الصورة حجم الألفة والبساطة في عدن -آنذاك- رغم اختلاف العقائد والأديان. وتظهر في الصورة العائلة اليهودية سعيدة برحلتها في عدن .. مستمتعة بالشاطئ وهدوئه وبساطة الناس هناك. تجدر الإشارة إلى أن معظم اليهود يعيسون في إسرائيل والبعض الآخر في المملكة المتحدة، بينما يعيش عدد قليل في أماكن متفرقة. Advertisements

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