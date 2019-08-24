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الكشف عن مقترح قدمه الحوثيون للمبعوث الأممي وموقف غريفيث منه

السبت 24 أغسطس 2019

غريفيث

كتب صنعاء - الخليج 365

كشفت صحيفة خليجية، عن المقترح الذي قدمه الحوثيون للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

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وذكرت في صنعاء وفق ما نشرته صحيفة «الخليج»، الصادرة اليوم السبت - تابعها "اليمن العربيط - "أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، رفض مقترحاً قدمته له قيادة جماعة الحوثي خلال زيارته لصنعاء يتضمن حصر مشاورات السلام للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية بين أربعة مكونات سياسية واجتماعية فقط.

وأكدت المصادر أن قيادة جماعة الحوثي طلبت من المبعوث الأممي تبني مبادرة مقدمة من الجماعة الانقلابية تتضمن عقد مشاورات رباعية بينهم وبين المجلس الانتقالي الجنوبي وحزبي «المؤتمر الشعبي العام» و«التجمع اليمني للإصلاح»، باعتبار هذه المكونات الأربعة هي الفاعلة في المشهد اليمني.

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي رفض تبني مبادرة قيادة جماعة الحوثي، مشدداً على أن التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يجب أن يتم بتوافق كل المكونات السياسية والاجتماعية الممثلة في الساحة اليمنية، وحصرها في أربعة مكونات غير وارد.

ولفتت إلى أن جريفيث طالب قيادة جماعة الحوثي بالإسهام في الدفع بمسار التسوية السياسية، وبخاصة في الظروف الراهنة التي طرأت فيها تعقيدات إضافية، منوهاً بأنه يجب تنفيذ اتفاق استوكهولم والقيام بإجراءات لتعزيز الثقة لتحسين فرص التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المستعرة في اليمن.