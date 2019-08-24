باسندوه: الحوثية دمرت 80 % من الأبنية المدرسية

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب صنعاء - الخليج 365

أكدت رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، الباحثة والأكاديمية د. وسام باسندوه، أن نسبة كبيرة من أطفال اليمن وشبابه أصبحوا محرومين من حقهم في التعليم والعمل اللائق والعيش الكريم لاحقاً وتضييع فرص تنمية اليمن مستقبلاً.

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وذكرت أن الميليشيا الحوثية دمرت 80% من الأبنية المدرسية التي أصبحت خارج إطار العملية التعليمية في اليمن، الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاع التعليم في اليمن منذ سيطرة الميليشيا الإيرانية على صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤.

وأضافت باسندوه خلال ورقة بحثية قدمتها خلال الندوة التي نظمتها المبادرة العربية للتثقيف والتنمية بعنوان التعليم والتحديات الراهنة بالمنطقة العربية إن الميليشيا الحوثية قامت بإجراء عمليات تدمير ممنهجة لأوجه الحياة ومؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك يأتي استهداف قطاع التعليم من خلال تجنيد الأطفال,

وبحثت الندوة التي نظمتها المبادرة العربية للتثقيف والتنمية التحديات التي يواجهها التعليم كوسيلة لبناء الإنسان وأداة رئيسة لتحقيق التنمية في المنطقة العربية. واجمع المشاركون على أن التعليم في المنطقة العربية يواجه تحديات كبيرة وأنه لايزال عاجزاً عن تحقيق المأمول منه في النهوض بالبلدان العربية ، وضرورة تحديث العقل العربي وأهمية أن يكون التعليم مدخلاً لعملية التحديث هذه وضرورة قيام جهد عربي موحد لتطوير التعليم، تتكامل فيه القدرات والكفاءات العربية.