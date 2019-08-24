«فواز الحنشي» يكشف لــ "الخليج 365" ما قدمته الإمارات لليمن 

Advertisements

السبت 24 أغسطس 2019

فواز الحنشي

كتب الشحات غريب

قال فواز الحنشي المنسق الإعلامي في الهلال الاحمر الاماراتي بعدن، منذ العام 2015 سعت دولة الإمارات جاهدة لإغاثة الشعب اليمني بمختلف أنواع المساعدات الإنسانية، وخاصة في المحافظات التي تحررت من الغزو الحوثي.

Advertisements

وأضاف في تصريحات خاصة ، مثّل هذا الدعم بارقة أمل في نفوس المحتاجين الذين تضررو من هذه الحرب الظالمة التي عكرت صفو حياتهم وشردتهم من بيوتهم.

و أشار تدخلت دولة الإمارات في مجالات التنمية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في 6 قطاعات رئيسة، هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، وبرامج الإسكان.

وقال لا تزال الإمارات تواصل دعمها اللوجستي والانساني لليمنيين وقوافل الدعم والمساندة والمدد في شتى المجالات لليمن وشعبها لم تنقطع سواءاً عبر البحر أوالجو أو البر، و لم تتوانى الإمارات عن دعم اليمن بمناطقها ‏القريبة وحتى تلك النائية.