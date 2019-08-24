- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
فواز الحنشي
كتب
الشحات غريب
قال فواز الحنشي المنسق الإعلامي في الهلال الاحمر الاماراتي بعدن، منذ العام 2015 سعت دولة الإمارات جاهدة لإغاثة الشعب اليمني بمختلف أنواع المساعدات الإنسانية، وخاصة في المحافظات التي تحررت من الغزو الحوثي.
وأضاف في تصريحات خاصة ، مثّل هذا الدعم بارقة أمل في نفوس المحتاجين الذين تضررو من هذه الحرب الظالمة التي عكرت صفو حياتهم وشردتهم من بيوتهم.
و أشار تدخلت دولة الإمارات في مجالات التنمية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في 6 قطاعات رئيسة، هي التعليم، والصحة، والأمن، والإغاثة، والبنية التحتية، وبرامج الإسكان.
وقال لا تزال الإمارات تواصل دعمها اللوجستي والانساني لليمنيين وقوافل الدعم والمساندة والمدد في شتى المجالات لليمن وشعبها لم تنقطع سواءاً عبر البحر أوالجو أو البر، و لم تتوانى الإمارات عن دعم اليمن بمناطقها القريبة وحتى تلك النائية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر «فواز الحنشي» يكشف لــ "الخليج 365" ما قدمته الإمارات لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.