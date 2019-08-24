انفجار اسطوانة غاز في سيارة بمديرية العبر بصحراء حضرموت ولاضحايا

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - العبر
انفجر مساء امس الجمعة اسطوانة غاز في سيارة تاكسي في مديرية العبر بصحراء محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.
واكد مصادر، ان سيارة كورلا انفجرت بداخلها اسطوانة غاز كانت تعمل بها السيارة لحظة تركيبها في مدينة العبر وخلفت اصابات متوسطة في صاحب السيارة والذي تم نقله للمركز الصحي بالمديرية لتلقي العلاج.
وكان سكان المدينة قد سمعوا صوت دوي انفجار مساء الجمعة، هز ارجاء المدينة واثار الرعب في اوساط اهلها قبل ان يتضح الامر انها اسطوانة غاز لاحدى السيارات.
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