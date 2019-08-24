إطلاق حملة إماراتية لجمع المستلزمات المدرسية لأطفال اليمن

Advertisements

السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن أبوظبي - الخليج 365

استمراراً للعمل الإنساني الإماراتي، أطلق المجلس الأعلى للامومة والطفولة الإماراتي بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للامومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية حملة لجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأطفال اليمن لإرسالها إلى سقطرى قبل بداية العام الدراسي الجديد .

Advertisements

ووفق ما نشرته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية قالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس إن هذه الحملة تأتي في إطار العمل الإنساني وهي تأكيد على جهود المرأة والأم الإماراتية في المجالات الانسانية وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف 19 أغسطس الحالي .

وأضافت انه تم في إطار هذه الحملة وضع صندوق خاص بجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية التي يتم التبرع بها امام مركز تسوق في كل إمارة من إمارات الدولة و تم البدء بصندوق خاص وضع أمام راك مول برأس الخيمة حيث جمع المستلزمات والقرطاسية تمهيدا لارسالها إلى أطفال اليمن في سقطرى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

واشارت الى ان النجاح الذي حققته الحملة التي اطلقها المجلس الاعلى للامومة والطفولة بجمع العاب من اطفال الامارات الى اطفال اليمن شجعت على البدء بحملة جمع القرطاسية لا سيما وان سمو "ام الامارات" هي التي تبادر الى اطلاق مثل هذه الحملات الانسانية التي تحث الاطفال وأولياء أمورهم على تقديم ما بوسعهم لمساعدة إخوانهم أطفال اليمن والاخذ بيدهم نحو البدء بعام دراسي جيد لا يجدون فيه أية صعوبات في الحصول على مستلزماتهم المدرسية .

وحث المجلس الطلبة وأولياء أمورهم على التفاعل مع هذه الحملة وتقديم ما بوسعهم من القرطاسية والمستلزمات المدرسية لإخوانهم طلاب اليمن الذين ينتظرونهم لسد حاجاتهم المدرسية للبدء بعامهم الدراسي بيسر وسهولة .