اتحاد طلابي في الهند يُعلن تأييده لخطوات المجلس الانتقالي

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة لاتحادالطلاب كتب نيودلهي عدن - الخليج 365 عبر اتحاد طلابي في الهند عن فخرهم واعتزازهم بكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي والذي برهن للعالم بأن من يدير الجنوب هم رجال دولة من الطرز الأول من حيث الترتيب والتخطيط وحرصهم على عدم أراقة الدماء.

Advertisements أعلن اتحاد طلاب الجنوب في مدينة عليجار بالهند عن تأييده ومباركته للخطوات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي بشقيها السلمية والعسكرية في عدن ومحافظات الجنوب. وأكد طلاب الجنوب في الهند وقوفهم الكامل مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبين القوات الجنوبية باستكمال تحرير بقية المحافظات خصوصاً وادي حضرموت ومكيراس وشبوة من بقايا الإرهاب والتطرف. ولفتوا إلى أن المجلس الانتقالي أثبت بأنه صاحب مشروع وقضية عندما دعت المملكة العربية السعودية للجلوس على طاولة الحوار لب المجلس الانتقالي الدعوة كونه يستمد شرعيته من الشعب. Advertisements

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