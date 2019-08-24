شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العسكري الاماراتي على الملف اليمني يهدد باقتحام مدينة عتق بشبوة والسيطرة عليها خلال ال 24 ساعة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ال‏صحفي اليمني سمير النمري عبر حسابة في تويتر تغريدة رصدها "سمابرس " قبل قليل قال فيها ان المشرف العسكري الاماراتي على الملف اليمني يهدد باقتحام مدينة عتق بشبوة والسيطرة عليها خلال ال 24 ساعة.

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