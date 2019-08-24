شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الرغبة الجنسية.. 5 أطعمة يجب تناولها على العشاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلجأ البعض لتناول الأدوية والعقاقير المنشطة جنسيًا لإتمام العلاقة الحميمية لكن التغذية السليمة من أساسيات الحصول على صحة جنسية جيدة، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها على العشاء لتحفيز الرغبة الجنسية، نستعرضها في الصفحات التالية، وفقًا لموقع “Onlymyhealt “.

1-اللوز:

يحتوي اللوز على الألياف وفيتامين E، الذي يساعد على تحسين المزاج وزيادة الخصوبة عند الرجال.

2-البطيخ:

أشارت الأبحاث إلى أن البطيخ يحتوي على مادة سيترولين، وهي مادة كيميائية تطلق حمض الأرجينين، الذي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، ويعمل بمثابة الفياجرا.

3-الفلفل الحار:

يحتوي الفلفل الحار على مواد كيميائية تساعد على زيادة الدورة الدموية ووصولها للأعضاء التناسلية، كما تعمل على تحفيز النهايات العصبية.

4-العسل:

يحتوي العسل على معدن البورون، الذي يساعد الجسم على إفراز هرمون الإنوثة “الإستروجين”، وزيادة مستويات هرمون الذكورة التستوستيرون، ما يعمل على تعزيز الأداء الجنسي للرجال والنساء.

5-الشوكولاتة:

تساعد الشوكولاتة على ضبط الحالة المزاجية، وتحتوي على “فينيل إيثيل أمين”، وهي مادة كيميائية تطلق هرمون الدوبامين المسئول عن السعادة، ويفرز خلال الوصول للنشوة الجنسية.

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