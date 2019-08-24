شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية .. السلطات السعودية تقوم بترحيل اكثر من 100 ألف مغترب يمني مع عائلاتهم وهذا هو السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت السلطات السعودية بترحيل اكثر من 100 ألف مغترب يمني مع عائلاتهم بسبب المخالفات في نظام العمل والاقامة .

افادت وزارة الداخلية السعودية انه بلغ إجمالي عدد المخالفين المضبوطين في الحملات الميدانية حتى يوم (الخميس) أكثر من 3 ملايين و714 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ورحّلت الجهات الأمنية أكثر من 918 ألف مخالف لانظمة الاقامة والعمل السعودية إلى بلدانهم، وأوقعت العقوبات الفورية على أكثر من 512 ألفاً، وأحالت نحو 475 ألفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج جوازات سفر تمهيداً لترحيلهم.



وخلال الحملة التي بدأت في تاريخ 26 صفر 1439هـ ضبطت الجهات الأمنية 1543 مواطناً تورطوا في نقل المخالفين أو إيوائهم، ولا يزال 86 منهم موقوفين لاستكمال إجراءات تنفيذ الأنظمة بحقهم.