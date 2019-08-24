إسقاط طائرتين مُسيرتين أطلقتهما الحوثية باتجاه خميس مشيط

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الرياض صنعاء - الخليج 365
أسقطت دفاعات التحالف العربي، طائرتين مسيرتين للحوثيين.
وبحسب قناة "العربي"،، نقلاً عن التحالف، فأن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي على مدينة خميس مشيط.
يذكر أن ميليشيات الحوثي حاولت عدة مرات سابقة دون أن تفلح استهداف مناطق سكنية في السعودية.
وتتمكن الدفاعات التابعة للتحالف بقيادة السعودية من اعتراض الطائرات الحوثية كما ينجح افراد القوات الحكومية من إسقاط الطائرات المسيرة.
وأمس تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمنفي مديرية حيس جنوب الحديدة غربي اليمن ..
وقال مصدر عسكري ميداني إن أبطال القوات المشتركة رصدوا الطائرة المسيرة التابعة للمليشيات شمال المديرية ، حيث كانت تحلّق في سماء المنطقة وقامت الدفاعت الأرضية التابعة للقوات بإطلاق النار عليها وتمكنت من إسقاطها.
وكثفت المليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة من استخدام الطيران المسير في محاولة منها لإستهداف مواقع القوات المشتركة ، ولكن يقضة أبطال القوات المشتركة حالت دون نجاحها في ذلك وتم اسقاط عدداً منها في وقت سابق بمناطق متفرقة من الحديدة.
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