شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" لن تصدق مافعله سائق السيارة مع طفل صغير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت كاميرات المراقبة بإحدى محطات الوقود بالطائف حادث مروع حيث دهست سيارة أحد الأطفال خلال محاولته اللحاق بكرته بعدما فرت منه.

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