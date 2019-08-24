صحيفة: تكاتف “الشرعية” المزعومة مع جماعة “الإخوان” الإرهابية سلوك القتلة

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي عدن - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن "كلمة “شرعية” هي مسؤولية قبل أي أمر آخر، ولا يمكن أن تكون تحت أي ظرف تفويضاً دون أن يقوم المسؤول بأي شيء".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "ولا شك أن معنى كلمة “الشرعية” يسقط عند غياب من يختبئون خلفها، خاصة أولئك الذين يكتفون بالمتاجرة بأوضاع شعوبهم ويطلون عبر الفضائيات من مناطق إقامتهم البعيدة عن ذلك الشعب الذي يدّعون تمثيله".

وتابعت "وهذا تماماً حال الأغلبية الساحقة من المنزوين زوراً تحت عباءة التمثيل اليمني، خاصة بعد أن بانت نياتهم وما تحمله من حقد وضغينة ولؤم تجاه اليد التي امتدت لنجدتهم، ومحاولة التغطية على إرادة الشعب الذي عبر الملايين من أبنائه عن رفضهم لهذه العصبة التي لا تجيد إلا التبجح أمام وسائل الإعلام في حين أن تمثيلها الفعلي في الداخل ربما لا يعادل الصفر ذاته"

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وبينت أن "الإطلالات المملة وغير المقنعة للكثير من أعضاء “الحكومة” التي يفترض أن تكون شرعية كما يجب، باتت استعراضية علماً أنها لم تكن مقنعة يوماً، فالخطابات الجوفاء والشعارات الطنانة التي يتم توجيهها من خارج الحدود والفنادق والصالات الفخمة ستضاعف جروح اليمني الذي يعاني الكثير من مليشيات الحوثي وجماعة “الإخوان” ومرتزقة “الحكومة”، وبالتالي ستكون كمن يضع الملح على الجروح عوضاً عن تضميدها".

ومضت "هذا حال الكثير من “المستوزرين” في حكومة ليست فقط بعيدة عن شعبها بل تعاديه وتؤكد تباعاً أنها وإرادته ضدان لا يلتقيان".

وأشارت إلى أن "الهروب إلى الخارج والبعد عن مواضع الخطر والتهديدات أسلوب الجبناء وليس من شيم ممثلي الشعوب، وكيل الاتهامات المجردة من كل دليل أسلوب المرتزقة ودمى مسرح العرائس، وليس من يشعر ويعيش أزمة ومعاناة شعبه ويعمل على تخليصه منها".

وقالت إن "تكاتف “الشرعية” المزعومة مع جماعة “الإخوان” الإرهابية سلوك القتلة والموتورين ولن يغير من هذه الحقيقة والتوصيف أي مبرر كان، فكل دولة عربية مرت بظروف مصيرية كانت الجماعة الإرهابية فيها البعيدة كل البعد عن الدين تعمل على سرقة جهود الشعوب والاستيلاء على السلطة، ولا يمكن لأي ممثل “شرعي” كما يدعي أن يتحالف مع من ظلاميي العصر وأعداء الشعوب والحياة كما أقدمت عليه العصابة الناكرة للجميل التي تدعي اليوم أنها “الشرعية”، فما أبدته من جحود ونكران للجميل وخيانة للتضحيات الطاهرة التي أنقذت اليمن من أكبر المخاطر في تاريخه، واتهام الجهة التي وقفت مع اليمن بكل شيء بأمور لا وجود لها، بين الوجه الحقيقي لأعداء الشعوب وفضح إفلاسهم وشح وطنيتهم وافتقارهم لأبسط مقومات الوطنية..

واختتمت "ولا يزال بعض هؤلاء يجدون مكاناً لهم عبر بعض وسائل الإعلام ليحاولوا تغيير وجه الحقيقة والتغطية على حقيقتهم التي باتت مقززة أكثر من أي وقت".