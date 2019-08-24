مدير أمن أبين لـ"اليمن العربي": معارك شبوة صراع دولي على أرض جنوبية

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مدير أمن أبين لـاليمن العربي: معارك شبوة صراع دولي على أرض جنوبية

السبت 24 أغسطس 2019

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال أبو مشعل الكازمي، مدير أمن محافظة أبين،أن ما يحدث في محافظة شبوة بين قوات المجلس الإنتقالي والألوية الرئاسية، هو صراع دولي على أرض جنوبية يسيل به دم جنوبي برئ على ترابه، مبينًا أنه لوكان الأمر يخدم القضية الجنوبيه لكان في خط النار الأول.

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وأكد الكازمي لـ"الخليج 365"، أنه لم تتضح الرؤيه للآن في المعارك الدائرة في مدينة عتق، مشيرًا إلى أن مسألة استقدام على محسن الأحمر لقوات من مأرب خبر لم يتم التوثق منه.

وأضاف مدير أمن محافظة أبين، الجنوبيين منذ عام ٢٠١٥ على أرضهم، فقط القرار للاقليم يحدده، ولكن الجنوبيين دخلوا بصراعات فيما بينهم أخرت أي أمر.