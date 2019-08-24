شكرا لقرائتكم خبر عن ليست شبوة .. 50 عربة عسكرية سعودية تباغت الحزام الامني وتدخل الان خط المواجهة وتسحق الانتقالي وتجعله يستسلم فورا ويرفع الرأية البيضاء دون قيد او شرط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي، إن حوالي 50 عربة عسكرية “أطقم” وصلت إلى مدينة لودر شمالي شرق محافظة أبين صباح الخميس، لتعزيز لواء “الأماجد” العسكري الذي تأسس مؤخرًا بدعم من السعودية لطرد الحوثيين من مديرية مكيراس وعقبة ثرة الفاصلة بين مديريتي لودر ومكيراس.

وقال المصدر إن 50 طقماً عسكرياً، مقدمة من السعودية، وصلت إلى منطقة “المنياسة” شرقي مديرية لودر لتعزيز لواء “الأماجد” العسكري الذي يقوده القيادي السلفي صالح الشاجري المقرب من السعودية.

وتأسس لواء الأماجد في يونيو الماضي بدعم سعودي لاستلام ملف تحرير مديرية مكيراس وعقبة ثرة من الحوثيون وبلغ عدد من أنظموا إلى اللواء أكثر من 5 آلاف مجند.

وتعثر وصول التعزيزات العسكرية إلى لواء “الأماجد” الأسبوع الماضي بعدما اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمجلس الإنتقالي الجنوبي وأفضت في النهاية إلى فرض المجلس الجنوبي المدعوم من الإمارات سيطرته على مدينة عدن.