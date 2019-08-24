قوات الجيش تحرر آخر قمة فى سلسلة جبال البياض بمديرية نهم

حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الجمعة، آخر قمة فى سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية المتمردة.



وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة - فى بيان أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)- أن قوات الجيش الوطنى حررت جبل الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.

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