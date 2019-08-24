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الميليشيات تحظر سفر موظفي المنظمات المدنية إلى خارج البلاد

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

حظرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، سفر موظفي المنظمات المدنية إلى الخارج إلا بتصريح خطي منها .



ونقل موقع وكالة 2 ديسمبر عن أحد العاملين في قطاع المجتمع المدني في العاصمة صنعاء قوله، "إنه تلقى تعميماً من مليشيا الحوثي الانقلابية، يحظر سفر أي موظف في المنظمة التي يترأسها، إلى مناطق الحكومة الشرعية أو الخارج إلا بتصريح مسبق، ومن يخالف سيتعرض للإجراءات القانونية "السجن".

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وأضاف المصدر الذي طلب "عدم كشف اسمه" إن ميليشيا الحوثي منعت خروج أي موظف خارج المناطق التي تسيطر عليها، إلا بتصريح من الجهات الأمنية، وأنه في حال السفر يتم تقديم طلب للجهات الأمنية وعرض أسباب السفر والوجهة المحددة ومدة الإقامة، مؤكداً أن تعميم الميليشيا وُجِه إلى كافة منظمات المجتمع المدني النشطة الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار إلى أن تعميم مليشيا الحوثي بحظر السفر من مناطقها إلى مناطق الحكومة الشرعية أو خارج البلاد، شمل ايضاً الناشطين والسياسيين والحقوقيين والصحفيين، معتبراً ذلك تقيداً للحريات وانتهاك للقانوني الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت تعميماً في وقت سابق حظر سفر موظفي القطاع الحكومي العام -المدني والعسكري- من مناطقهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لمنعهم من تسوية أوضاعهم واستلام رواتبهم، والانضمام الى كواد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.