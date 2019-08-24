شكرا لقرائتكم خبر عن هام ...انهيار كبير للريال.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية فجر اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم السبت ،تراجعا كبيرا بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 155ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 158 ريالا.

الدولار الأمريكي 595 ريالًا

أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 157 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ160 ريالا.

الدولار الأمريكي 601 ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت



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