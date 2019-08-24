شكرا لقرائتكم خبر عن زواج أم علاقة؟ شاهد.. فضيحة كبرى لحليمة بولند مع ملياردير كويتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة رسمية لتوكيل خاص من الملياردير الكويتي فواز الحساوي موجهة إلى المذيعة حليمة بولند.

وجاء في نص التوكيل أن يمنح “الحساوي” صلاحيات كاملة لـ”بولند” بالتصرف في كل ممتلكاته الأمر الذي جعل نشطاء يتفاعلون مع الأمر متسائلين عن إمكانية أن تكون بولند قد تزوجت من الملياردير الكويتي أو هناك علاقة ما بينهما، ما اعتبره البعض أن هذه الوثيقة فضيحة للملياردير الكويتي مع المذيعة المعروفة. Advertisements فيما قد ظهرت “بولند” – المذيعة الكويتية – على الساحة خلال الفترة الماضية بعدة موضوعات أثارت الجدل أولها مقطع الفيديو المتداول لها في تركيا خلال مرافقة حرس مسلح لها، فضلاً عن مقطع اليخت الضخم الذي كتب عليه اسمها في تركيا.

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