شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكبر الصحف الخليجية تعلن فجر اليوم انتهاء معركة شبوة بهزيمة الانتقالي ،، وامريكا تدخل على الخط... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكبر الصحف الخليجية تعلن فجر اليوم انتهاء معركة شبوة بهزيمة الانتقالي ،، وامريكا تدخل على الخط ..شاهد اخر المستجدات الطارئة

انتهت أمس معركة «عتق» بخسارة قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الساعية لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وبينما اعترف قادة في «الانتقالي» ضمنا بالهزيمة، أفادت مصادر محلية بأنهم شرعوا في استقدام تعزيزات ضخمة من القوات الموالية لهم في عدن والضالع ويافع، أملا في تكرار المحاولة للسيطرة على مدينة عتق واقتحام المعسكرات والمواقع الحكومية على غرار ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو أسبوعين.

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه :

شاهد : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ (صورة)

مذيعة بقناة الجزيرة تسرب صورة فاضحة وغير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد

مفاجأة الموسم : تسريب صور إباحية لرجل أعمال سعودي معروف مع فنانة شهيرة ..شاهد الصور

شاهد : صحيفة امريكية تفتح ملف فضائح الشيخ محمد بن راشد منذ طفولته حتى هروب الاميرات ، وتنشر فيديو صادم لابنته الاميرة لطيفة .. خفايا واسرار

Advertisements

عـــــاجـــــل : الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قبل قليل قرار تاريخي لم يسبقه اي ملك من قبل (تفاصيل القرار)

عاجـــل : انقلاب مفاجئ في دولة خليجية ،، ووكالة الانباء الرسمية تنشر البيان الاول

عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

صور اباحية لاشهر رجل اعمال خليجي تصدم الشارع العربي .. شاهد من هي الفتاة التي ظهر وهو بين احضانها ..صور

-----------------------------------------





وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على الموقف وتأمين المدينة ومداخلها وطرد قوات «الانتقالي» بعد نشوب المعركة التي أشعلها الانفصاليون في مدينة عتق، وهي عاصمة محافظة شبوة (شمال شرقي عدن).

وعلى وقع المواجهات التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى صباح أمس، اعتبرت الحكومة الشرعية في بيان على لسان المتحدث باسمها راجح بادي، أن توسيع المواجهات إلى شبوة تحدٍ لأهداف التحالف الداعم للشرعية، مجددة اتهام القوات الإماراتية بمساندة «الانتقالي»، وهو ما نفته أبوظبي سابقا.

إلى ذلك، استنكرت الولايات المتحدة أعمال العنف الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن.

وقال متحدث باسم الحكومة الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «تدعم حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وإنها «تدعم وتؤيد جهود الحكومة الشرعية اليمنية نحو الشمولية ويمن موحد لجميع اليمنيين».