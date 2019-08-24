شكرا لقرائتكم خبر عن جباري : يرفع رؤوس كل اليمنيين ويهين الاماراتيين... شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر نائب رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز جباري قبل قليل تغريدة رصدها موقع "سمابرس" عبر حسابة في تويتر. ان تغريدات اشقائنا في الإمارات غريبه عجيبه يتحدثون عن اليمن وكأنها جزء من أملاكهم البعض يحلف بانه سيقسم اليمن. وأوضح جباري قائلاً ان شتم قياداتنا ورجالات الدولة ماهكذا ياأخوة العقيدة والدم والمصير المشترك . استنجدنا بكم من اجل تعينونا لاأن تزيدوا جراحنا. Advertisements

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