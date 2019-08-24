شاهد: وثيقة تكشف المستور .. ماهي المطالب التي قدمتها مليشيا الامارات للسلطة المحلية بشبوة قبل انفجار الاوضاع !؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة مسربة عن طبيعة الاملاءات التي حاولت دويلة الامارات العربية المتحدة فرضها على السلطة المحلية وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية في محافظة شبوة قبل أن توجه ادواتها في الميدان لتفجير الوضع عسكريا في عاصمة المحافظة عتق. Advertisements وبحسب الوثيقة المسربة فقد وضعت الامارات عبر ادواتها شروط واملاءات تعجزية للحكومة الشرعية منها خروج اللواء 21 ميكا وفرق قوات الأمن الخاصة من العاصمة عتق باتجاه بيحان دون قيد او شرط وترك العاصمة للنخبة الشبوانية المدعومة امارتيا بالاضافة للأمن العام. كم اشترطت مغادرة أي عنصر في اللواء والقوات الخاصة ينتمي للمحافظات الشمالية من محافظة شبوة بشكل عام وعتق بشكل خاص خلال 24 ساعة ما لم فإنهم هدف مشروع لقواتها الجنوبية حد زعمها بهدف فرض واقع جديد يكرس المناطقية ويهدف للإنفصال. وحينما رفضت القوات الحكومية الشرعية الانصياع لهذه الاملاءات قامت الامارات عبر ادواتها في المجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية بتفجير الوضع واشعلت فتيل المواجهات في عتق.

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