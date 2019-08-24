شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الاعلان رسمياً عن سقوط معسكرين لقوات النخبة بعتق (اخر التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على معسكرين لقوات النخبة بمحافظة شبوة شرقي اليمن. وقال مدير امن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول لصحيفة "عدن الغد" ان قوات الجيش سيطرت على معسكرين هما معسكر ثماد ومرة باتا بقبضة القوات الحكومية . Advertisements وظلت الانباء متضاربة بهذا الخصوص حتى صدور تأكيد من مدير امن شبوة بعملية السقوط هذه . ولم يتسنى لصحيفة "عدن الغد" التأكد من هذه المزاعم من مصادر في قوات النخبة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : الاعلان رسمياً عن سقوط معسكرين لقوات النخبة بعتق (اخر التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.