عاجل : تصريح للأحمر يثير جنون اتباع الامارات هذا ماسنفعله في شبوة ويتوعد الانقلابيين بهذا الأمر ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال القيادي في حزب الاصلاح والشيخ القبلي البارز حميد الاحمر لن تسقط شبوة بيد الانفصاليين ومستعد لدعم بالمال والرجال. واثار التصريح جنون اتباع الامارات في المجلس الانتقالي وتصدت قوات الشرعية لقوات الامارات التي حاولت التوغل في شبوة وكسرت الهجوم. أخبار قد تهمك: Advertisements

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