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خبير عسكري: الإمارات سند اليمن والحوثية والإصلاح وجهان لعملة واحدة
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
قال المحلل والخبير العسكري، خلفان الكعبي، "الإمارات هي السند للأشقاء أبناء اليمن".
وأضاف الكعبي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وأبناء الجنوب العربي يقدرون تضحيات أبناء الامارات".
وأشار إلى أن "الطائفية ما زالت تعصف باستقرار اليمن، الحوثة وحزب الإصلاح وجهان لعملة واحدة وهما يتبادلان لعب دور الشر في جنوب شبة الجزيرة العربية".
وتابع" وافقوا وهرولوا للاجتماع مع الحوثة في الكويت، عمّان، ستوكهولم، جنيف، مسقط سفينة في البحر الاحمر".
وقال "لم يوافقوا على اجتماع جدة ورفضوا دعوة التحالف وبدلا من ذلك ارسلوا جيشهم جنوبا لقتال إخوانهم أين الحكمة أين العقل لمصلحة من ذلك أليس فيكم رجل رشيد الشرعية اضحكتم العالم عليكم".
واستطرد "من متابعتي لما يحدث في عتق بمحافظة شبوة أن الشرعية ارسلت تعزيزات من مأرب جنوبا مع ان العدو في صرواح وشمالا وأقرب لهم".
واختتم "منذ سنوات ونحن ننادي الشرعية لماذا لا يستخدمون قواتهم المتمركزة في مأرب، اليوم نرى استخدامها غير الراشد".
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