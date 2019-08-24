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قرقاش يرد على إشادة وزير الخارجية البحريني لدور الإمارات في اليمن 

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أبو ظبي/عدن/المنامة - اليمن العربي 0 تبليغ

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قرقاش يرد على إشادة وزير الخارجية البحريني لدور الإمارات في اليمن

السبت 24 أغسطس 2019

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قرقاش يرد على إشادة وزير الخارجية البحريني لدور الإمارات في اليمن 

كتب

أبو ظبي/عدن/المنامة - الخليج 365

علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على إشادة وزير الخارجية البحريني لدور الإمارات باليمن. 

 

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وكتب قرقاش في تغريدة مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الله يعزّك أخي الشيخ خالد". 

 

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد،  كتب في تغريدة قائلا "الموقف الأصيل و دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها،  رحم الله شهداء الإمارات في اليمن". 

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