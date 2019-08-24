Advertisements قرقاش يرد على إشادة وزير الخارجية البحريني لدور الإمارات في اليمن السبت 24 أغسطس 2019 كتب أبو ظبي/عدن/المنامة - الخليج 365 علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على إشادة وزير الخارجية البحريني لدور الإمارات باليمن.

Advertisements وكتب قرقاش في تغريدة مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الله يعزّك أخي الشيخ خالد". وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، كتب في تغريدة قائلا "الموقف الأصيل و دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها، رحم الله شهداء الإمارات في اليمن". Advertisements

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