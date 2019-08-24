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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسريب صور إباحية لرجل أعمال سعودي معروف مع فنانة شهيرة ..شاهد الصور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا إباحية لرجل الأعمال السعودي المعروف حسن جميل، والمطربة العالمية ريهانا ، والتي لفتت علاقتهما اهتمام الجميع مؤخرًا.



وبعد ظهور رجل الأعمال السعودي مع المطربة العالمية، أخذ البعض للبحث عن هوية السعودي حسن جميل ومعرفة سيرته الذاتية .

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و حسن جميل هو رجل أعمال سعودي ، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل المتعددة الأنشطة، والمالكة لتوكيل سيارات في المملكة .



عرف حسن جميل شهرة واسعة، بعدما انتشرت أخبار تفيد أنه على علاقة مع النجمة ريهانا، وسرّبت صور كثيرة لهما معاً في أوضاع حميمة.

هو ابن السيد محمد عبد اللطيف جميل أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة ، ولذلك قرر حسن أن يدرس اختصاص المالية والمحاسبة، لكي يتابع مسيرة والده.



يرأس حالياً جمعية جميل الخيرية، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط، ولها شركاء من جامعات دولية وهو عضو في المجلس الاستشاري في جامعة طوكيو، وعضو مجلس عائلة الأعمال الخليجي الخاص بالتطوير والنمو.



يبلغ رأس مال شركة عائلته “عبد اللطيف جميل” نحو مليار ونصف، وهي الشركة التي سيرثها يوماً، وصنفت عائلته في المرتبة الـ12، ضمن قائمة فوربس لأغنى العرب في العالم.



قبل أن نعرفه على أنه حبيب ريهانا، كان حسن جميل متزوجاً من الفنانة والناشطة التونسية لينا الأزعر، المولودة في السعودية، في حفل زفاف ضخم في دار الأوبرا الفرنسية عام 2012، لكن زواجهما لم يدم إلا 6 أشهر قبل أن يتطلقا رسمياً.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن حسن جميل يفضل التكتم على جميع تفاصيل حياته الشخصية، وأنه أنهى زيجته الأولى بالطلاق قبل أن يلتقي ريهانا، وأنه من المتوقع أن يشعر معجبو ريهانا، الذين يقدّرون بالملايين، بالصدمة.



قبل علاقته بريهانا، واعد حسن جميل عارضة الأزياء الإنكليزية الشهيرة ناعومي كامبل، وقد شوهد الثنائي من قبل في مهرجان Summer Time، بالعاصمة البريطانية لندن عام 2016، وأثارت هذه العلاقة الجدل كون ناعومي كامبل تكبر حسن بحوالي 18 عاماً، ولم تدم هذه العلاقة إلا بضعة أشهر، قبل أن يتم تسريب صور لحسن جميل مع ريهانا، وتبدأ علاقتهما تحت مراقبة وسائل الاعلام.



في يونيو عام 2017، انتشرت أخبار تفيد أن حسن جميل على علاقة مع ريهانا، وإنتشرت صوراً لهما معاً في الجاكوزي، وصرح مصدر مقرب من ريهانا أنها واقعة في غرامه، وأنهما يمضيان وقتاً كبيراً معاً.



بطبيعة الحال أزعجت هذه العلاقة حبيبة حسن جميل السابقة ناعومي كامبل، التي لم تتوقع أن تستمر علاقتهما، وأعربت عن استيائها بما قامت به ريهانا معها، معتبرة أنه لم يكن يجب عليها أن تفعل ذلك .



في نوفمبر عام 2018، انتشرت أخبار تفيد أن ريهانا و حسن جميل تشاجرا واتخذا قرار الانفصال، على إثر مشاجرة قوية نشبت بينهما بسبب ظهورها بملابس كاشفة، خلال حملة دعائية جديدة. وغابت أخبار الثنائي لفترة عن الإعلام، وعادت مع بداية عام 2019.

لم تعرف طبيعة علاقتهما إلا أن كل الأخبار، تشير أن ريهانا وحسن جميل لا يزالان يحبان بعضهما، وأنهما إحتفلا سوياً بعيد ميلادها.









