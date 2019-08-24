شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة ذهبية.. تعرف على أسهل طريقة لإطالة العمر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجد العلماء أن التمارين الرياضية المنتظمة تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.

فوفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، حتى تنظيف الشقة يمكن أن يزيد من متوسط العمر المتوقع.

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ودرس العلماء بيانات ثماني دراسات شارك فيها 36 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 40 عاما تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات حسب مستوى نشاطهم اليومي، وفي المتوسط، تمت مراقبة حياتهم لمدة ست سنوات.

ولاحظ العلماء، أن أكثر الناس الذين يواجهون الموت في عمر مبكر هم الأقل حركة، أما الفئة من الناس الأكثر حركة فتخفض خطر الوفاة إلى 73 في المئة.

ثم أكد العلماء أيضا، أنه لإطالة العمر من الكافي أن تمشي لمدة 24 دقيقة في اليوم أو ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لنفس المدة.

ووجد الخبراء أيضًا أن خطر الوفاة المبكرة يزيد لأكثر من الضعف إذا كان الشخص يقضي تسع إلى عشر ساعات في وضعية الجلوس.