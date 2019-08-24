شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يصدر البيان رقم ”2” معلناً تراجعه عن مطالب الانفصال ويطالب بالحوار (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المجلس الانتقالي جميع الاطراف الى ضبط النفس ووقف اطلاق النار وفق دعوة التحالف العربي .

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : هذا ما حدث مساء الجمعة في شبوة بعد التفاف قوات ضخمة من جهة الصحراء (تطورات عسكرية طارئة)



- عاجل : المجلس الانتقالي يصدر البيان رقم ”2” معلناً تراجعه عن مطالب الانفصال ويطالب بالحوار (نص البيان)



- سما المصري تظهر في (فيديو مخجل) وتكشف ”مواضع حساسة”.. وتفضح ماحدث بشقة ”مرتضى منصور”.. والأخير يصفها بـ”النجسة”



- كشف تفاصيل ”مخطط إماراتي خطير“ يتولى تنفيذه هذا القائد العسكري للسيطرة على أولى محافظات الشمال وأكبرها..! (أسماء)





- كاتب سعودي معروف: النصر الشامل في اليمن قد حان بفضل هذا القائد اليمني الكبير (الاسم)



- عاجل : الإمارات تقطف أولى ثمار انقلابها على الشرعية في عدن عبر ”أدنوك“..! (تفاصيل)



- ورد للتو : أول رد إماراتي على هزيمة انقلابها بشبوة.. وأبوظبي تستشيط غضبا وتفتح النار على هذه الشخصية اليمنية التي أفشلت المخطط



- تعرف على الرجل الكبير الذي تسبب في حسم معركة شبوة خلال ساعات الليلة الماضية



- عاجل : العربية تسبب صدمة جديدة للانتقالي.. وتعلن سيطرة قوات الشرعية على مناطق جديدة بعد سيطرتها على عتق



- مراسل قناة سكاي نيوز الاماراتية ”محمد العرب” يفاجئ الجميع ويغرد لـ”هادي” والجيش ضد الانتقالي الإماراتي (صور)

- عاجل : إعلان عسكري مفاجئ للقوات المشتركة في الساحل الغربي بعد انتكاسة ”الانتقالي” في شبوة..!





- عاجل : أخيرا.. السعودية تتخذ قرار المواجهة وتدفع بعتاد عسكري ضخم إلى قوات الشرعية في أبين..! (تفاصيل)



Advertisements

- 12 معلومة مهمة ستفاجئك لم تكن تعرفها عن محافظة شبوة اليمنية.. تعرف عليها



- عاجل : محافظ شبوة يزف بشرى سارة قبل قليل لجميع اليمنيين



- بعد 17 عامًا من الغياب .. ظهور محرج لـ”ياسمين عبدالعزيز” ونشر (صور فاضحة) لها كشفت المستور

- وأخيرا.. عبدالباري عطوان يكشف ”كلمة السر” التي ستنهي تمرد عدن.. ويحذر السعودية والرئيس هادي من ”النبتة الشيطانية”..!





ونشر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أبابيل نت يعيد لكم نشر البيان كما ورد:

"نص البيان"

في غمرة الأحداث المؤسفة والاعتداءات غير المبررة من قبل المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية التي وجهت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه المدنيين لترويع الأبرياء بمحافظة شبوة، بدلاً من توجيهها نحو العدو الحوثي، ونظرا ولحجم الخسائر الجسيمة المروّعة في الأرواح والأموال والمرافق العامة، وتجنباً لمخاطر سوء التقدير فأن المجلس الانتقالي الجنوبي وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه كمفوض شعبي، فأنه يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة.

والمجلس وهو يوجه هذا النداء، فأنه يطالب جميع القوات الجنوبية بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، كما يحذر في الوقت نفسه أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف، ويؤكد بأنها ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما يجدد المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وجهود المملكة العربية السعودية الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني وان المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لهذا الحوار بكل مصداقية.

ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن التطورات الأخيرة أثبتت بما لايدع مجالا للشك، على وجوب أن يكون للجنوب تمثيل كامل وأساسي في أي مفاوضات قادمة تقودها الأمم المتحدة، للخروج بحلول تضمن سلام مستدام لهذه المنطقة المهمة من العالم، وفق الشرائع والقوانين الدولية التي تكفل لكل شعوب العالم الحق في تقرير مصيرها وإستناداً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 24/أكتوبر 1970 ( وقرار الجمعية العامة 2625(د25)) الذي أثبت أن تحقيق مطالب الشعوب في تقرير مصيرها واحترام هذا الحق يسهمان في إقامة علاقات ودية وتعاون بين الدول، وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين.

ويأتي هذا البيان بعد اعلان لنائب المجلس هاني بن بريك فجر اليوم الجمعة دعا فيه لوقف اطلاق النار بالتزامن مع اعلان السلطة المحلية بمحافظة شبوة مساء اليوم الجمعة، فرض حظر التجوال داخل مدينة عتق حتى صباح الغد، بعد تجدد الاشتباكات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، ووصول تعزيزات عسكرية ضخمة للطرفين.