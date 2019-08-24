شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث الليلة مساء الجمعة في شبوة بعد التفاف قوات الجيش من جهة الصحراء (تطورات عسكرية طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مساء اليوم الجمعة قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية على أكبر معسكرات مسلحي الإنتقالي بشبوة بعد أن تقدمت القوات الحكومية من جهة الصحراء ليسقط بعد مقاومة بسيطة من قبل مسلحي الإنتقالي المدعوم إماراتيا.

وأكدت مصادر صحفية بأن الجيش الوطني احكم سيطرته على معسكر مرة الاستراتيجي غرب عتق ويعد هذا المعسكر الأكبر من بين معسكرات قوات الإنتقالي المدعومة إماراتيا ليهرب بعدها قيادة وجنود الإنتقالي إلى معسكر الشهداء و التمترس هناك.

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وبحسب المصادر فإنه بعد سقوط معسكر مرة غرب عتق بيد الجيش الوطني يجري حاليا التقدم نحو معسكر الشهداء حيث تجمعت وتمركزت قوات النخبة والانتقالي.

وبعد تكبد الانتقالي والنخبة الشبوانية خسائر فادحة في الأرواح و العتاد بمدينة عتق مركز محافظة شبوة وفي أطرافها طلب المجلس الانتقالي وقف إطلاق النار وجاء ذلك عبر المتحدث الرسمي للمجلس الإنتقالي نزار هيثم.