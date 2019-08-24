حضرموت تتحصن من معارك "الانتقالي الإماراتي" بمنع عقد أي اجتماعات عامة

منعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) كافة شرائح المجتمع من عقد أي لقاءات أو اجتماعات تخوض في الشأن العام، إلا بموافقة رسمية مسبقة من الجهات الأمنية بالمحافظة. عقب تمدد معارك الانتقالي الإماراتي إلى محافظة شبوة.



ودعت السلطة، في بيان لها - حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه - "جميع المواطنين بمختلف توجهاتهم للالتفاف حولها وإلى استشعار الوضع الحالي والتعقيدات الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلد".



ودعت الجميع إلى الالتفاف حول القيادة العسكرية لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها. وشددت على ضرورة قيام الجهات الأمنية بكامل دورها.



ويأتي بيان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عقب انقلاب ميلشيات الانتقالي الإماراتي في محافظتي عدن وأبين، وافتعالها معارك جديدة في محافظة شبوة المحاذية لحضرموت قبل أن تخمدها القوات الحكومية.

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