رئيس لجنة حقوق الإنسان بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": هذه كواليس ما حدث بمباحثات جدة

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الجمعة 23 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال عبد الله با صهيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن مفاوضات جدة تتسم مخرجاتها بالسرية ، مبينًا أن المجلس الإنتقالي وصل لنتائج جيدة مع دول التحالف وخاصة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وحقق تقدم ملحوظ بالمفاوضات.
وأكد باصهيب لـ"الخليج 365"، أن الشرعية انسحبت من المفاوضات بشكل سيئ، مما سبب أزمة بينها وبين دول التحالف وخاصة السعودية، وذلك لأن الشرعية يسيطر عليها حزب الإصلاح، وهم لا يريدون أن يناقشوا القضية الجنوبية من الأساس.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الإنتقالي لا يهمه أمثال حزب الإصلاح في داخل الشرعية، لأنها كانت قوة محتلة للجنوب، وتفاوضنا فقط مع الرئيس "عبد ربه منصور هادي "والجنوبيين المنضويين تحت لواء الشرعية.
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