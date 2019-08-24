العولقي يدعو قبائل بيحان إلى قطع الإمدادات القادمة من مأرب والجوف إلى عتق

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الجمعة 23 أغسطس 2019
سالم ثابت العولقي
كتب
الخليج 365
دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، مشايخ واعيان وابناء وقبائل مديريات بيحان، إلى النفير العام وقطع الطريق على الإمدادات القادمة من مأرب والجوف ومدن الشمال الأخرى المتوجهة إلى العاصمة عتق.
وقال العولقي في منشور له بالفيسبوك، "المعركة شمالية جنوبية وهنيئا لنا ولكم شرف خوض هذه المعركة ونعاهد ابناء شبوة وأبناء الجنوب عامة ان ارواحنا ودمائنا فداء لكرامة شبوة واهلها وحرية الجنوب وكرامته من المهرة إلى باب المندب" .
وأضاف "ولا يظن الشمال وقبائله وجيوشه التي تزحف الان على عتق ان بلادنا ستكون لقمة سائغة لهم ولا هدفا سهلا والعبرة بالخواتيم" .. مؤكداً أن كل التطورات التي ستشهدها شبوة يتحمل مسؤوليتها الكاملة محافظ المحافظة امام الله والشعب والتاريخ.
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