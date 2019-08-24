إصابة مسنة برصاص قناصة مليشيات الحوثي في حيس بالحديدة 

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الجمعة 23 أغسطس 2019
ميليشيا الحوثي
كتب
الحديدة - الخليج 365
أصيبت امرأة مسنة في العقد الخامس من عمرها برصاص قناصة مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت المصادر محلية إن المسنة نعمة صالح عبده حمنه تعرضت لإصابة بالغة برصاصة أطلقها قناصة المليشيات الحوثية في مدينة حيس.
وطبقاً للمصدر فإن المصابة تعرصت لرصاصة في رأسها ، ونقلت فور إصابتها الى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج ، ووصفت حالتها بالحرجة.
وتتعرض منازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مديرية حيس لقصف مستمر وعمليات قنص تقوم به المليشيات الحوثية الإجرامية، مما أدى الى سقوط العشرات من المواطنين مابين قتيل وجريح.
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