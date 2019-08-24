إصابة مسنة برصاص قناصة مليشيات الحوثي في حيس بالحديدة 

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 ميليشيا الحوثي كتب الحديدة - الخليج 365 أصيبت امرأة مسنة في العقد الخامس من عمرها برصاص قناصة مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وقالت المصادر محلية إن المسنة نعمة صالح عبده حمنه تعرضت لإصابة بالغة برصاصة أطلقها قناصة المليشيات الحوثية في مدينة حيس. وطبقاً للمصدر فإن المصابة تعرصت لرصاصة في رأسها ، ونقلت فور إصابتها الى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج ، ووصفت حالتها بالحرجة. وتتعرض منازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مديرية حيس لقصف مستمر وعمليات قنص تقوم به المليشيات الحوثية الإجرامية، مما أدى الى سقوط العشرات من المواطنين مابين قتيل وجريح. Advertisements

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