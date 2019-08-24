شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. ماذا حدث لمرتبات "الجيش الوطني" في طريق العبر.. وإلى أين كانت تتجه الأموال – (الصورة +تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت شاحنة محملة بالأموال، لحادث انقلاب في الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب، شرقي اليمن، مسا يوم أمس الخميس؛ بسبب الحفريات على امتداد الخط.

وقال مصدر مسؤول في فرع البنك المركزي بمدينة سيئون" إن شاحنة نوع (دينا) أقلت مرتبات الجيش الوطني، من البنك، واتجهت الى محافظة مأرب، وانقلبت على طريق العبر.

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وأوضح ان الحادث وقع قرب نقطة الشيكل في طريق صافر ونتج عنه تناثر كميات من النقود. وأضاف أن أفراد النقطة جمعوا الأموال المتناثرة وتم شحنها بداخل قاطرة تحمل سيارات خردة، الى فرع البنك المركزي في محافظة مأرب.

وأشار الى أن سائق الشاحنة كان يقود بسرعة كبيرة وانقلبت أثناء محاولة هروبه من الحفريات في الطريق. ولم يوضح المصدر"، رقم المبلغ الموجود بداخل تلك الحافلة.

وذكر أن الحادث أدى الى إصابة سائق الحافلة وإثنين من مرافقيه، وتم نقل اثنين منهم إلى المركز الصحي بمديرية العبر، فيما نقل الثالث إلى مستشفى مأرب العسكري لتدهور حالته الصحية.